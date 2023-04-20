الخميس 20-04-2023
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استاذة تطبيقات الفضاء في الأردنية : تمت رؤية ولادة هلال العيد بالعين المجردة

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الخميس، 20-04-2023 04:35 م

استاذة تطبيقات الفضاء في الأردنية : تمت رؤية ولادة هلال العيد بالعين المجردة

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الوكيل الاخباري - أعلنت أستاذة الفيزياء الذرية في تطبيقات علوم الفضاء في الجامعة الأردنية الدكتورة آلاء العزام، أن شهر شوال قد بدأ فعلا منذ صباح اليوم الخميس 20 نيسان 2023.

وأكدت الدكتورة بأنه تمت رؤية ولادة هلال العيد بالعين المجردة اليوم الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الاردن في مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية. حيث شهد هذا الحدث المهيب حوالى 700 مليون إنسان من هذه الدول.

وبذلك فإن أي دولة تغرب فيها الشمس بعد هذا التوقيت تكون قد بدأت شهرا هجريا جديدا من دون شك وباليقين وليس بالحسابات.

وبينت الدكتورة العزام الباحثة في تطبيقات علوم الفضاء أنه في بداية كل شهر هجري يمر القمر بجانب الشمس وبسبب ضوء الشمس الساطع فإننا لا نستطيع رؤية ولادة الهلال، إلا أن اليوم تحديدا قد مر القمر من أمام الشمس مباشرة فشكل ظاهرة الكسوف للشمس والتي تعطينا فرصة رؤية ولادة الهلال.

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وعليه أكدت الدكتورة العزام "وبدون مجال للشك" بأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا وشرعيا.

 




 

 


 

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