استبدال وحدات الإنارة التقليدية بموفرة للطاقة في الزرقاء

الوكيل الإخباري - باشرت بلدية الزرقاء، باستبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة موفرة للطاقة "ليد" في جميع شوارع المحافظة، ضمن عطاء قامت بطرحه وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتشارك مع وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى.

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وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن البلدية ستعمل على استبدال وحدات الإنارة التقليدية المتهالكة منذ عشرات السنين بوحدات موفرة للطاقة "ليد" تشمل جميع الشوارع، مشيراً إلى أنه تم تركيب 600 وحدة إنارة من بداية حدود حي المصفاه وباتجاة باقي الشوارع والأحياء على التوالي.



وأفاد بأن وحدات الإنارة الموفرة للطاقة تتمتع بمواصفات وكفاءة عالية ومكفولة لمدة سبع سنوات، كما أن كلفة تشغيلها أقل بكثير من الوحدات التقليدية، ما سيؤدي إلى خفض فاتورة الإنارة الى 50 % من الفاتورة الحالية عند الانتهاء من المشروع التي تصل حالياً إلى مليون وخمسمائة ألف دينار سنوياً.

