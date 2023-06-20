استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيس متأثراً بإصابته إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، عن استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، وذلك إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة .

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وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الشهيد لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون.



ونقل أقارب الشهيد عبر منصة فيسبوك أن الصلاة ستقام عليه من مسجد جعفر الطيار بحي الطفايلة بالعاصمة عمّان بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.



ونعى العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد الحراسيس مستذكرين أخلاقه الطيبة .

