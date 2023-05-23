مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 52، في كلية الملك الحسين الجوية.

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وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.



وبدئ الاحتفال، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بالسلام الملكي، ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين، الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي.



وقال آمر كلية الملك الحسين الجوية العقيد الركن الطيار جهاد البطوش: "نزف اليوم للوطن والجيش، دفعةً جديدةً من حماة الوطن وصقور السماء، بعد أن نهلوا من التدريب، ما يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي ستوكل إليهم، متسلّحين بالعلم والمعرفة والتدريب العملي بمتابعة وإشراف أعضاء هيئة تدريسية متميزة، ومدربين متميزين، لتلتحق هذه الكوكبة من اخريجين، بإخوانهم الذين سبقوهم، للدفاع عن سماء الوطن وأمنه".

وأضاف العقيد الركن البطوش أن الكلية تواكب التطور في مجال التأهيل والتدريب في علوم الطيران والمهن المساندة، فقد تم تحديث مناهج الطيران في الأسراب بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، وسيتم إدخال طائرة (505 Bell) للتدريب على الطيران العامودي المتقدم هذا العام، أما في الكلية الجامعية فقد تم فتح برنامج التجسير الخاص بالضباط خريجي كلية الملك الحسين الجوية.



وخاطب مفتي القوات المسلحة الأردنية العقيد إمام حسن مخاترة، في كلمة له، الخريجين قائلا: "نوصيكم بتقوى الله تعالى والعمل المخلص الدؤوب للدفاع عن الحق والعدل، وحماية العقيدة والأرض، ولا تنسوا ما أقسمتم عليه من الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص، ونبارك لكم ولذويكم التحاقكم بركب من سبقوكم في ميادين الشرف والفداء والذود عن حمى الاردن وترابه الطهور.



وقلّد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزّع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم.



وتابع سموه والحضور عرضاً جوياً نفذته طائرات من سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية.



وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ومسؤولون عسكريون ومدنيون من الدول الشقيقة والصديقة، وملحقون عسكريون معتمدون لدى المملكة.