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الثلاثاء، 02-05-2023 02:45 م

استطلاع: 90% من الأردنيين لا يعرفون عن رؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (90%) لا يعرفون عن خطة تحديث القطاع العام (خارطة تطوير القطاع العام) أو عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

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وأشار الاستطلاع إلى أن (10%) فقط من الأردنيين عرفوا عن خطة تحديث القطاع العام (خارطة تطوير القطاع العام)، و(9%) عرفوا عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة، وبالمعدل فإن (42%) من الذين سمعوا عنهما يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ خطة تطوير القطاع العام ورؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة.


وبين أن (6%) من الشباب الأردني (18-34 سنة) سمعوا عن خطة تحديث القطاع العام، و(39%) يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ خطة تطوير القطاع العام.


وبنسبة (8%) فقط من الشباب الأردني (18-34 سنة) سمعوا عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي، و(37%) يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ ورؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة، وفق الاستطلاع.

 




 

 


 

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