استطلاع: 90% من الأردنيين لا يعرفون عن رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (90%) لا يعرفون عن خطة تحديث القطاع العام (خارطة تطوير القطاع العام) أو عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

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وأشار الاستطلاع إلى أن (10%) فقط من الأردنيين عرفوا عن خطة تحديث القطاع العام (خارطة تطوير القطاع العام)، و(9%) عرفوا عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة، وبالمعدل فإن (42%) من الذين سمعوا عنهما يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ خطة تطوير القطاع العام ورؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة.



وبين أن (6%) من الشباب الأردني (18-34 سنة) سمعوا عن خطة تحديث القطاع العام، و(39%) يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ خطة تطوير القطاع العام.



وبنسبة (8%) فقط من الشباب الأردني (18-34 سنة) سمعوا عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي، و(37%) يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ ورؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة، وفق الاستطلاع.