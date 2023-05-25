استقلال الأردن 77 يتصدر منصات التواصل في المملكة

الوكيل الأخباري - اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بعبارات وصور وفيديوهات تتغنى وتحتفل بعيد استقلال المملكة السابع والسبعين.

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وتصدر وسم "استقلال الأردن 77 " قائمة الأكثر تداولًا بموقع التدوينات الصغيرة تويتر، إذ استخدم الوسم الآلاف من الحسابات المتنوعة سواء لمؤسسات إعلامية محلية وعربية وصحفيين وناشطين عبروا عن سعادتهم بعيد الاستقلال الذي يُعد محطة هامة في تاريخ الأردن الحديث الذي سطر بقيادته الهاشمية إنجازات مؤرخة ومستمرة في جميع القطاعات.



كما حل وسم Independence Day# في قائمة الأكثر تداولا أيضا في تويتر، وحفل الوسم بالآلاف من التغريدات، ومن أبرزها تغريدات لعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى المملكة، ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني عاملة في الأردن.



وفي منصة الفيس بوك، عبر الأردنيون من خلال هذه المنصة عن فخرهم واعتزازهم بعيد الاستقلال السابع والسبعين، متقدمين لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الغالية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته الحكيمة.



كما حظيت منصة الانستغرام بصور وفيديوهات رقمية منوعة تعكس مدى فرحة الأردنيين بجميع فئاتهم العمرية بعيد الاستقلال السابع والسبعين.

