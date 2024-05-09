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الخميس، 09-05-2024 11:41 م

خرفان وبيكر يبحثان مشاكل ومطالب العاملين في "الأونروا"

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الوكيل الإخباري - ناقش مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع مدير عمليات الأونروا في الأردن أولاف بيكر، عدة قضايا، أبرزها مشاكل العاملين فيها والأوضاع التعليمية.

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وبحث الطرفان حسب بيان الدائرة اليوم الخميس، بحضور المدير المالي للأونروا بطرس جنحو، ورئيس اتحاد العاملين رياض زيغان، أبرز المشاريع المستقبلية في المخيمات، وآليات تحسين الأوضاع المعيشية، وأبرز المشاكل التي يواجهها عاملو الأونروا في منطقة عمليات الأردن ومطالبهم.


وثمن زيغان جهود دائرة الشؤون الفلسطينية في بحث مشاكل ومطالب العاملين في الأونروا لتقريب وجهات النظر بين الاتحاد وإدارة الأونروا في منطقة عمليات الأردن.


بدوره، ثمن خرفان جهود الوكالة التي تبذلها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات التي تعرقل عملها.


من جهته، أعرب بيكر عن تقديره وشكره للحكومة الأردنية على دعمها للأونروا.

 




 

 


 

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