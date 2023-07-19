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الأربعاء، 19-07-2023 11:28 ص

استمرار تركيب أبراج مشروع خط الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

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الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن اعمال تركيب الابراج في مشروع خط الربط الكهربائي الاردني العراقي مستمرة، فيما تمت أعمال تركيب "جانتري 132 ك.ف" لمشروع دائرة خط الربط العراقي المؤقت في محطة تحويل الريشة .اضافة اعلان


ووضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي، حيث يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.

ويعتبر تدشين العمل بالمشروع من مخرجات اتفاق القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد في شهر تموز (يوليو) العام الماضي بين العراق ومصر والأردن، وتضمنت توقيع حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الدول الثلاث.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار على أن المقدر أن يكون جاهزا نهاية العام الحالي.

 




 

 


 

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