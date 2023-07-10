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الإثنين، 10-07-2023 05:06 م

3230 ميجاواط الحمل الكهربائي المسائي المسجل أمس في الأردن

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الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - ارتفع الحمل الكهربائي الأقصى المسائي في المملكة أمس الأحد ليصل إلى 3230 ميغاواط. اضافة اعلان


وبينت شركة الكهرباء الوطنية، أن بلغ الحمل الصباحي وصل إلى 2840 ميجاواط، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة . 

وقدّرت شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع الحمل على النظام الكهربائي خلال ذروة الصيف الحالي بنسبة 2.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت انه من المُرجح أن يقارب الحمل الأقصى لـ 4 آلاف ميغاواط، فيما سجل النظام أعلى حمل له في ذروة صيف العام الماضي 3900 ميغاواط.

 




 

 


 

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