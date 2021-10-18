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الإثنين، 18-10-2021 09:55 ص

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

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الوكيل الاخباري- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام، ليوم غد الثلاثاء، الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف بالأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 عصراً.

وقال القضاة في بيان، اليوم الاثنين، إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي ستبدأ عملها.

وفي ذات السياق، أكد القضاة ان خدمة التوصيل المنزلي مستمرة في توصيل الطلبات للمواطنين ليوم غد، داعيا المواطنينً للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.

وأهاب بالمواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق سند، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

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