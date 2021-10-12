عطلة رسميّة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري - قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1443 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 2021 ميلادية؛ احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

اضافة اعلان



واستثنى البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم، الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.



وإحياءً لهذه الذكرى العطرة، أكّد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة وإظهارها بما يليق بها.