استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يوم غد الاثنين

الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم غد الاثنين والذي يوافق (وقفة عرفة) في اسواق المؤسسة الرئيسة ومراكز المحافظات، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال القضاة في بيان اليوم الأحد، إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع (فيس بوك) للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها. وفوض القضاء مدراء الفروع بتمديد الدوام إلى ما بعد الساعة الرابعة في حال كان هناك إقبال من المواطنين. ودعا المواطنين الى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغ عددها أكثر من 290 مادة، متوفرة في اسواق المؤسسة.



وأهاب بمرتادي اسواق المؤسسة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

