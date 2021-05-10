استمرار دوام المؤسسة الاستهلاكية غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام غدا الثلاثاء في اسواقها الرئيسة بمراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً.

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وقال القضاة إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي ستباشر عملها، وخاصة بعد توفير مستلزمات وحلويات العيد بأسعار مناسبة جداً.



وفي السياق، دعا القضاة المواطنين للاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغة عددها اكثر من 400 مادة والمتوفرة في اسواق المؤسسة، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق أمان، حرصاً على سلامتهم وموظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.