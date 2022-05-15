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الأحد، 15-05-2022 02:25 م

استيتية: حريصون على توفير بيئة عمل آمنة

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الوكيل الإخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية في مكتبه اليوم الأحد مع وزير رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج البنغالي عمران أحمد أوجه التعاون المشترك بين البلدين.اضافة اعلان


وأكد الوزيران خلال اللقاء بحضور سفيرة بنغلادش لدى الأردن ناهدة سبحان على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وحرص قيادة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية خصوصا في مجال العمل.

وأكد استيتية أن وزارة العمل تحرص على التأكد من مدى التزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة الأردنية وغير الأردنية على حد سواء.

وأضاف أن الوزارة على استعداد لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى عمالية من العمالة غير الأردنية اسوة بالعمالة الأردنية، مشيراً إلى أن وزارة العمل على استعداد لدراسة أي مقترح لتطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبه أكد وزير رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج البنغالي عمران أحمد حرص بلاده على تدعيم التعاون المثمر مع المملكة في كافة المجالات، خصوصا في مجال العمل.

وثمن الوزير البنغالي دور وزارة العمل الأردنية في حفظ حقوق العمال من مختلف الجنسيات ودورها الرقابي للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة لهم في مواقع العمل.

 




 

 


 

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