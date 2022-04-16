القمر الوردي يزين سماء الأردن مساء اليوم

الوكيل الإخباري - ستكون السماء، مساء اليوم السبت، على موعد مع ظهور القمر الوردي، حيث يمكن لعشاق الفلك في العالم والأردن الاستمتاع بمشاهدته.

اضافة اعلان

وسيكون القمر الليلة أكثر إشراقا وسوف يستمر كاملا حتى ساعات صباح يوم الاثنين المقبل، ويعتبر أفضل وقت لرؤية القمر الوردي بعد طلوع القمر بفترة وجيزة، أو في وقت لاحق في المساء عندما يرتفع قليلا فوق الأفق.

وقد يتفاجأ عشاق الفلك بكون لون القمر لن يكون مختلفا عما كان عليه في الأيام الماضية، ولن يكون ورديا كما هو اسمه الشائع بل أن لونه قد يكون ذهبيا.

واكتسب القمر الوردي اسمه من تزامنه مع تفتح الزهور البرية المعروفة باسم "القبس" في بداية فصل الربيع، في أمريكا الشمالية، والتي لها لون وردي رائع، وهي من العلامات المميزة للربيع،