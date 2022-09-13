استيتية يقوم بجولة ميدانية في معهد تدريب ماركا

الوكيل الاخباري - قام وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسّسة التّدريب المهني نايف زكريا استيتيه، اليوم الاثنين، بحضور مدير عام المؤسّسة المهندس أحمد مفلح الغرايبه، بزيارة معهد تدريب مهني ماركا للاطلاع على واقع العملية التدريبية وتجهيزات المختبرات الحديثة فيه، والتقى خلال الزيارة مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المحمودية وكلاء جاكوار ولاند روفر في الأردنّ باسم ملحس.

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وقال استيتيه " تأتي هذه الزيارة ضمن خطة المؤسّسة الاستراتيجية للسنوات 2022-2024 الساعية لتطبيق الرؤى الملكية السامية وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، حفظه الله ورعاه، لتطوير المنظومة التدريبية واستحداث البرامج التدريبية النوعية بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي، والعمل على تطوير معهد تدريب مهني ماركا ذكور ليكون أنموذجا لمعاهد التدريب المهني المتميزة ".



وأكد استيتية حرص الوزارة و المؤسّسة تعزيز الشراكة الحقيقية مع كافة القطاعات التنموية بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأهمية توفير الفرص النوعية للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة وبما يضمن دمجهم في سوق العمل المحلي والإقليمي.



واشتملت الزيارة الاطلاع على مختبرات التدريب عبر الواقع الافتراضي VR، والطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing والمشاغل التدريبية في المعهد، وقد أبدى الوفد الزائر إعجابه بالمستوى المتقدم في المعهد وحرص مؤسّسة التدريب المهني حاضنة التدريب الأولى بالمملكة على دمج التكنولوجيا الحديثة المتطورة في البرامج التدريبية وبما يتوافق مع مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل.

