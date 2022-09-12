رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مطار ماركا العسكري، قائد القوات المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق.



وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف في قيادة سلاح الجو الملكي، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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