اصابة موظفة بكورونا في بلدية إربد

الوكيل الإخباري- اعلنت بلدية اربد الكبرى اغلاق قسم المسقفات في المبنى الرئيس للبلدية بعد ثبوت اصابة احد الموظفين بالقسم بفيروس كورونا.

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وأكد الناطق الاعلامي للبلدية، رداد التل، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القسم سيعود للعمل صباح غد الاربعاء، بعد اجراء عملية تعقيم شامل للقسم، لافتا الى ان الدوام ليوم غد سيكون بالطاقم الثاني من الموظفين غير العاملين مع الموظف المصاب.



واشار التل الى تسجيل اصابة بفيروس كورونا لعاملة البوفيه في مكتب الرئيس بالطابق الرابع من مبنى البلدية مبينا انه تم اغلاق البوفيه وجمع عينات من جميع المخالطين لموظف المسقفات وعاملة البوفيه وارسالها الى المختبر المركزي بمستشفى الاميرة رحمة باربد.



