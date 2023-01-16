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الإثنين، 16-01-2023 08:50 ص

اصابة 3 أشخاص إثر استنشاقهم غازات منبعثة من اسطوانة مدفأة بعمان

مدفأة غاز-(تعبيرية)


الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص بضيق تنفس، إثر استنشاقهم غازات منبعثة من اسطوانة المدفأة داخل منزلهم في منطقة أبو نصير، شمال العاصمة عمان.

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وبين تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وأهاب قسم التوجيه والتثقيف الوقائي بالمواطنين عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم خوفا من وقوع الحوادث .


وتعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1175) حالة إسعافية مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما تم التعامل مع (98) حادث إنقاذ، و(43) حادث إطفاء .


 




 

 


 

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