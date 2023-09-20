اطباء الحساسية: تلقي مطعوم الانفلونزا قبيل الشتاء مهم لهذه الفئات !

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



نصح رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة في نقابة الأطباء، الدكتور هاني عبابنة، الأشخاص الأكثر عرضة لاعراض الحساسية الموسمية بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي قبيل فصل الشتاء.

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واوضح الدكتور عبابنة في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن الأشخاص الذين يحملون عوامل استعداد وراثية، وكذلك كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والسكري، يعتبرون الأكثر عرضة للخطر. لذا، ينبغي عليهم الاسراع بتلقي لقاح الإنفلونزا السنوي، نظرًا للحماية العالية التي يوفرها ضد الفيروسات.



وشدد على خطورة تزامن الإصابة بالفيروسات مع أعراض الحساسية، حيث يمكن أن يؤدي هذا التزامن إلى تضرر جهاز المناعة لدى الفرد.



واضاف الدكتور العبابنة ان تذبذب درجات الحرارة والرطوبة جراء انقلاب المواسم يؤثر سلباً على الجيوب الانفية والاغشية المخاطية المبطنة للانف والفم والحلق والعين وبالتالي تؤدي الى الاصابة باعراض الحساسية الموسمية والتي تتمثل بالسعال والعطاس وسيلان واحتقان الانف ، تهيج بالعين وحكة بالاذن والحلق .

وكذلك ممكن الشعور بضيق في التنفس بحال ازدياد حدة الاعراض ، اضافة لازدياد حدة الربو الصدري لدى الاطفال خصيصها من لديهم استعداد وراثي جيني .



وللوقاية نصح العبابنة الاشخاص الذين يعانون من الحساسية بتجنب التجمعات والتدخين او الجلوس في اماكن المدخنين ، والابتعاد عن مصادر التلوث البيئي وعوادم السيارات .

وفي ختام حديثه، أكد عبابنة على أهمية زيارة طبيب الحساسية والمناعة وذلك بهدف تلقي العلاج الوقائي مما يساهم في تقليل شدة الأعراض ومنع حدوث تفاقم الحالة أو تفاقم الربو الصدري او ما يعرف بالصدمة التحسسية .