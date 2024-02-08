اطلاق أسبوع الصناعة الأردنية في أسواق المؤسسة العسكرية

الوكيل الإخباري - أطلقت غرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، أسبوع الصناعة الأردنية، في سوق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالمقابلين.

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وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن 30 شركة صناعية أردنية، ستقدم خلال هذا الأسبوع، خصومات على أكثر من 180 منتجا أردنيا، إضافة إلى العروض المستمرة التي تقدمها الشركات الصناعية الأردنية على مدار العام.

وأكد الجغبير أهمية تعزيز تواجد الصناعات الأردنية في أسواق المؤسسة، نظراً لانتشار أفرعها في جميع محافظات المملكة، والإقبال الكبير الذي تشهده أسواقها، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من العروض.



وقال إن أسواق المؤسسة شهدت تطوراً كبيراً، عبر طريقة عرض المنتجات وتنوع الخدمات التي تقدمها، والتوسع في مساحات الأسواق، ما يجعلها من الأسواق المحبذة للمستهلكين، خاصة فيما يتعلق بنوعية المنتجات وأسعارها المنافسة.



من جهته، أكد مدير عام المؤسسة العقيد محمد الحديد، حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، إيماناً من القوات المسلحة الأردنية بأن دعم الصناعة الوطنية هو دعم للوطن.



وقال إن الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتمثل منتجاتها نحو 75 بالمئة من إجمالي المنتجات في أسواق المؤسسة، لافتاً إلى أن مبيعاتها تشهد تزايدا كبيرا باستمرار.



وأشار إلى قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المواطنين من شتى المواد، وبأسعار مناسبة، انطلاقا من دورها كمساهم رئيسي في الأمن الغذائي للمواطنين.



وحضر اللقاء، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان، تميم القصراوي، وعضوا مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، أحمد الخضري ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.