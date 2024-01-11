مذكرة تفاهم بين "العدل" و"الأردنية" للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العدل، والجامعة الأردنية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

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ووقع المذكرة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعن الجامعة، نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية والشراكات الدولية، الدكتورة ناهد عميش.



وقال اللوزي إن هذه المذكرة تأتي استكمالا لجهود وزارة العدل في توفير الجهات المعتمدة لتأمين أماكن وبرامج تأهيل تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وإن البدائل تهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، ومنع اختلاط المحكومين المبتدئين بالخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي.



وأشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة الأردنية باعتبارها الجامعة الأولى التي أسست في الأردن وكونها صرح علمي شامخ ومتميز على المستوى الإقليمي والدولي، وساهمت وما زالت تساهم برفد الوطن ومؤسساته بالكفاءات العلمية في مختلف المجالات.



من جهتها، قالت عميش إن الجامعة تساند الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل في الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وذلك انطلاقا من الدور الوطني للجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على إنجاح هذه الاتفاقية التي تخدم الصالح العام، وأن الجامعة ستوفر الأماكن وبرامج التأهيل لتنفيذ الأحكام الصادرة ببدائل العقوبات السالبة للحرية لديها.



يشار إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع 19 مذكرة تفاهم في هذا الإطار، إضافة إلى هذه المذكرة، وتسعى الوزارة إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.