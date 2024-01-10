الأربعاء 10-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله العقبة

اللجنة المالية تتوقع استمرار مناقشات الموازنة حتى 25 الشهر الحالي

الصليب الأحمر: الوضع صعب في كل مستشفيات غزة

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ

الزعبي: أجور الشحن على الكهربائيات والالكترونيات ارتفعت 400%

السعودية تصدر تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة المميزة

السيسي يتوجه إلى العقبة لحضور قمة ثلاثية حول غزة

الأمن يتلف كميات كبيرة من المخدرات ضبطت في 33 قضية - صور

وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو

العسعس: ملتزمون بعدم رفع الضرائب على الأردنيين

عاجل

شهداء وجرحى بقصف استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى

الأربعاء، 10-01-2024 04:12 م

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ

112


الوكيل الإخباري - حذرت سلطة وادي الأردن من تشكل السيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اعتبارا من الليلة، معلنة في ذات الوقت حالة الطوارئ المتوسطة.اضافة اعلان


وقالت السلطة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات  في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

كما أكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة
هذا ويمكن الاتصال على الأرقام التالية.

إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم 
0780469438
إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية هاتف رقم 
0781110578

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1656253266950

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله العقبة

1704893398147

بلدية إربد: خصومات ضريبة الأبنية للمالك شاغل العقار التجاري لا تشمل جميع النشاطات

5f992ecfb169f

الزعبي: أجور الشحن على الكهربائيات والالكترونيات ارتفعت 400%

1704890709834

سلطة إقليم البترا تناقش سبل تطوير الواقع المائي

dd07be15-95c3-4ca2-bd01-bc7c5151e4c3

الأمن يتلف كميات كبيرة من المخدرات ضبطت في 33 قضية - صور

120241010267478936326

وزير التعليم العالي: لن تصدر تعليمات جديدة حول صندوق دعم الطالب

أخبار متعلقة
1703161869265

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة التركية

1e9f77c9-fcc1-4944-a8e4-834a94bdf41b (1)

القطاع التجاري والخدمي: نقف خلف قواتنا المسلحة لدحر مهربي المخدرات

0L5A9994

خبير عسكري: تجار أسلحة ومخدرات يحاولون استغلال الظرف الإقليمي لزعزعة استقرار الأردن

5

الحكومة: الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة ولدينا تجارب سابقة

1702554974765

"المهندسين" تطلق دراسة البدائل الوطنية للمياه والطاقة

1702554458120

وزير الطاقة يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية