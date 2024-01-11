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الخميس، 11-01-2024 01:14 م

إدارة الأزمات: لا نتعامل مع مشكلة أجور الشحن على أنها أزمة وهناك خطة متابعة للأحداث

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي

قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور احمد خالد النعيمات، إن المركز لا يتعامل مع مشكلة الشحن في العالم بسبب الأحداث بالبحر الأحمر على أنها أزمة، بل إنها أحد المخاطر التي تؤثر على حياة المواطنين.

وأشار النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في حال حدث ارتفاع أكثر على كلف الشحن من جهة، ولدى المركز خطة ومتابعة حثيثة مع الجهات المعنية للموضوع من جهة أخرى.

ونوه إلى أن الأردن ابدى صلابة بالتعامل مع الأحداث الاقليمية ، حيث تم تسجيل معدل تضخم أقل من دول الإقليم وأقل من المعدل العالمي. 

وبيّن أن الحكومة قامت بتنفيذ خطط للسيطرة على ارتفاعات كلف الشحن، والإنتاج الصناعي في ضوء الأزمات التي يشهدها العالم، سواء الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة في السودان، والحرب في غزة.

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وأوضح أنه تم تعزيز المخزون من الأغذية وخاصة القمح والشعير.

 




 

 


 

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