اطلاق حملة الأهداف الوطنية لجودة الرعاية الصحية لعام 2021

الوكيل الإخباري - أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، اليوم الاثنين، حملة الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية للعام 2021، من خلال حفل أقيم عن بعد عبر تطبيق زوم.

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وعبرت الأميرة منى الحسين، في رسالة مكتوبة إلى المشاركين في حفل الإطلاق، عن فخرها بهم والعمل معهم للعام الثالث عشر بشكل مستمر وتعاوني؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وتفعيل مبادئ سلامة المرضى والعاملين في المؤسسات الصحية الأردنية.



وقالت "نحتفل سوياً بإنجازاتكم ونبدأ رحلة جديدة من التزامكم بتطبيق الأهداف الوطنية للجودة وسلامة الرعاية الصحية"، معربة عن أملها بأن ينعكس كل هذا الجهد الدؤوب على تقديم الخدمة الآمنة والمثلى للمواطنين في الأردن لحبيب.



بدروها، أوضحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة إلهام خريسات، أن الحملة التي يطلقها المجلس مرة كل عامين منذ عام 2009، تهدف إلى دعوة المستشفيات ومراكز الصحة الأولية إلى العمل لتحقيق 3 أهداف، يتم تحديدها بعد جمع وتحليل معلومات ذات العلاقة برعاية وسلامة المرضى، والوقوف على جوانب تنطوي على مشاكل يجدر العمل على معالجتها كأولويات.



وأكدت خريسات، بحسب بيان للمجلس اليوم، أن حملات الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية شكلت علامة فارقه في تحسين جودة الخدمات الصحية، وأسهمت في تحفيز جهود العاملين في مؤسسات القطاع الصحي نحو تطوير الإجراءات والممارسات المختلفة.

بدورها، أشارت المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، سلمى الجاعوني، إلى أن الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية تعد بمثابة بوصلة عمل للأولويات التي يجدر التركيز عليها، والتي سيساهم تحقيقها بمعالجة قضايا مهمة وحساسة للقطاع الصحي، وسيعني تطبيقها خدمات أفضل لحماية وسلامة المرضى.



وحددت الحملة للعام 2021 أهدافاً مشتركة للمستشفيات ومراكز الصحة الأولية، هي: ضمان بيئة عمل آمنة لمقدمي الرعاية الصحية، وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات واستمراريتها لجميع المراجعين.



كما حددت الحملة هدفاً خاصاً للمستشفيات يتمثل بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وهدفاً خاصاً بالمراكز الصحية الأولية، هو التأهب للطوارئ والإدارة الفعالة لتفشي أوبئة و/أو جوائح.



وكرم المجلس اليوم، 23 مستشفى و34 مركزا صحيا حصلت على شهادة تطبيق الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية لعام 2018. فيما بدأ المجلس باستقبال نماذج الاشتراك بحملة عام 2021 اعتباراً من اليوم وحتى نهاية شهر آذار المقبل.



وستعقد ورشة عمل للتعريف بمتطلبات تحقيق الأهداف خلال الشهر نفسه.



وتبدأ المؤسسات المشاركة بالعمل على تحقيق الأهداف من شهر نيسان المقبل لمدة عام واحد على الأقل، ليتم فيما بعد تقييم نتائج عملها ومنحها شهادة تطبيق الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية عند تحقيقها لتلك لأهداف.

يذكر أن المجلس يضع الأهداف بالتشاور مع ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المقيّمين والمستشارين المعتمدين لدى المجلس.





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