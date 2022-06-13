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الإثنين، 13-06-2022 03:24 م

اطلاق حملة مشددة على المنشأت الغذائية والدوائية

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الوكيل الإخباري - انطلقت خلية التفتيش والمراقبة اليومية المشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المحافظات المكتظة بالسكان والبؤر الساخنة وباشرت أعمالها الميدانية برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.

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وأشار مهيدات أن انطلاق الخلية رافقه تشكيل غرفة عمليات خاصة برئاسته هدفها الإشراف المباشر وتنظيم ومتابعة العمليات الميدانية والإجراءات الرقابية المرتبطة بها وضمان سيرها بانسيابية وتقديم الدعم والإسناد اللازم إن استدعت الحاجة.


ووجه مفتشي الخلية باتخاذ الإجراءات المشددة بشكل حازم وصارم بموجب مقتضيات القانون وعدم التهاون مع المخالفين لغايات ضمان انسياب الأغذية الآمنة وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.


وأضاف مهيدات أن الخلية تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية و حملاتها الرقابية الدورية والتي تركز على تكثيف عمليات الرقابة والتتبع في مختلف محافظات المملكة وتكثيف الجهود المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعتها.

 


 




 

 


 

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