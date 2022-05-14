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الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

السبت، 14-05-2022 04:24 م

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال العام الحالي، كانت اليوم السبت عند الساعة 3 من بعد الظهر، كانت في الباقورة، حيث سجلت 43.5 درجة مئوية.اضافة اعلان


وأضافت الإدارة أنه سجلت أعلى حرارة على مستوى العاصمة عمان في محطة رصد مطار ماركا ووصلت إلى 37 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان ليوم الغد الأحد  26 درجة مئوية. 

وبين مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بأن الكتلة الهوائية الحارة سوف يتراجع تأثيرها عن المملكة غدا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتعود لمعدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة .

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