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السبت، 08-10-2022 07:08 م

اطلاق مبادرة تثفيفية مرورية في مدارس الطفيلة

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز رواد التنمية بمحافظة الطفيلة مبادرة تثفيفية مرورية، استهدفت طلبة الصفوف الأساسية في العديد من مدارس الطفيلة تحت شعار "سلامتي مسؤولتي" لجهة نشر التوعية حيال السلامة المرورية وترسيخ مفاهيم الثقافة المرورية لدى طلبة المدارس والسواقين .

وقال مدير المركز معاذ العكايلة، إن تنفيذ المبادرة جاء بالتعاون مع عدد من مدارس قصبة الطفيلة وبمشاركة مجموعة من المتطوعين في المركز للوصول إلى فئة أطفال المدارس التي تقع على جوانب الطرق الرئيسية، فضلا عن تفعيل مشاركة ادارات المدارس المستهدفة بتأمين عودة الطلبة للمدارس وتوفير معايير السلامة المرورية للطلبة أثناء الانتظار أو قطع المسارب اثناء توجههم ومغادرتهم مدارسهم.

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