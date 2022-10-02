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الأحد، 02-10-2022 06:25 م

رئيس بلدية الطفيلة : عطاء بمليون دينار لصيانة وتعبيد طرق

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدينات، أن وضع البلدية المالي أصبح مستقرا، ويأخذ مسارات تسمح للبدء بمشروعات خدمية، لتحسين واقع الطرق الداخلية والفرعية، بدعم وصل إلى نحو 3 ملايين دينار.

وأضاف، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن وزارة الإدارة المحلية، قدمت دعما للبلدية مقداره 750 ألف دينار لإعادة تأهيل وصيانة الطرق الفرعية، خاصة في منطقة العيص، في وقت أوعز فيه رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الطفيلة الأسبوع الماضي بزيادة مخصصات مشروع تأهيل الطرق في الطفيلة بواقع 250 ألف دينار، فوصلت مخصصات مشروع صيانة الطرق والخلطات الساخنة لزهاء مليون دينار، في حين بوشر بطرح عطاء صيانة جملة من الطرق الداخلية، ويتوقع أن تتم المباشرة بالعطاء خلال الأسابيع المقبلة.

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