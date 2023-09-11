الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن البنك المركزي الاردني

تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

اعتباراً من الليلة .. مخالفة مالية بهذه القيمة لمن يقطع الشارع من الاماكن غير المخصصة !

الملك يعزي عشيرة المعاني

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

أكثر من 2000 قتيل جراء الفيضانات في بلد عربي بوضع كارثي وغير مسبوق

شاهد : الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذه أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية - صور

الارصاد : أمطار محتملة وأجواء مائلة للبرودة بهذا الموعد

تحذير امنـي الى المواطنين والمقيمين بالمملكة

وزير الزراعة: ندعم قطاع الأبقار ونسعى للتوسع بالإنتاج والتسويق

الإثنين، 11-09-2023 07:57 م

اعتباراً من الليلة .. مخالفة مالية بهذه القيمة لمن يقطع الشارع من الاماكن غير المخصصة !

92023791239769992420


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يدخل القانون المعدل لقانون السير حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء .

واهابت مديرية الأمن العام بسالكي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشددة على أن هدفها تقليل المخالفات وتحقيق السلامة العامة.

ونصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

920239201627759480879

الملك يعزي عشيرة المعاني

5

شاهد : الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذه أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية - صور

3

وزير الزراعة: ندعم قطاع الأبقار ونسعى للتوسع بالإنتاج والتسويق

WWWWW

وزير البيئة يلتقي السفيرة الأميركية

FFF

دائرة الآثار تنظم دورة تدريبية لموظفيها بعنوان "النشر العلمي"

أخبار متعلقة
820233114524142251167

هذه عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الليلة

820236194159861092410

إجراءات حكومية صارمة تدخل حيز التنفيذ الليلة .. تعرف عليها

1694176431049

ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات خرق للقانون وترويع للآمنين

8202323153727829192370

تحويلة مرورية جديدة على طريق عمان - الزرقاء

49a64bef-اليرموك-2

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء