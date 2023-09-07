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الخميس، 07-09-2023 12:52 م

تحويلة مرورية جديدة على طريق عمان - الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويل حركة السير بشكل مؤقت اعتباراً من منتصف ليل (الخميس / الجمعة) ولغاية ظهر يوم غدٍ الجمعة على جزء من طريق عمان – الزرقاء لغايات تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء (الحزمة الرابعة).

وسيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير للقادمين من عمان باتجاه الزرقاء وتحويلهم يميناً الى مثلث وادي العش ومن ثم يساراً (تحويلة رقم 1) بإتجاه طريق جابر ويساراً بإتجاه وادي الحجر.

وكذلك تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان الى يمين نفق الزيتونة بإتجاه إشارة مستشفى الزيتونة ومن ثم يمين الإشارة الى طريق وادي الحجر مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.

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