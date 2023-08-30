تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

الوكيل الاخباري-

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قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 30-8-2023، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود الشياب رئيس مجلس الأمناء بالإنابة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الاكاديمية التالية:- الأستاذ الدكتور سامر سمارة/ نائبا للرئيس- الأستاذ الدكتور موسى ربابعة / نائبا للرئيس- الأستاذ الدكتور أمجد الناصر/ عميدا لكلية العلوم- الأستاذ الدكتور محمد العناقرة/ عميدا لكلية الآداب- الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان/ عميدا لكلية الأعمال- الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين/ عميدا لكلية التربية- الأستاذ الدكتور موفق العتوم/ عميدا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية- الأستاذ الدكتور محمد خلف ذيابات/ عميدا لكلية التربية الرياضية- الأستاذ الدكتور محمد طلافحة/ عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية- الاستاذ الدكتور يوسف عبيدات/ عميدا لكلية القانون- الأستاذ الدكتور علي الربيعات/ عميدا لكلية الفنون الجميلة- الأستاذ الدكتور مصطفى النداف/ عميدا لكلية الآثار والأنثروبولوجيا- الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة/ عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب- الأستاذ الدكتور أكرم رواشدة/ عميدا لكلية السياحة والفنادق- الدكتور أمجد القاضي/ قائما بأعمال عميد كلية الإعلام- الأستاذ الدكتورة منار اللوما /عميدا لكلية الطب- الأستاذ الدكتورة فاديا مياس / عميدا لكلية الصيدلة- الأستاذ الدكتور محمد الزبيدي/ عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا- الأستاذ الدكتور معتصم شطناوي/ عميدا لشؤون الطلبة