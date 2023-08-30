الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

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الأربعاء، 30-08-2023 06:12 م

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

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الوكيل الاخباري- قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 30-8-2023، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود الشياب رئيس مجلس الأمناء بالإنابة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الاكاديمية التالية: اضافة اعلان


- الأستاذ الدكتور سامر  سمارة/ نائبا للرئيس
- الأستاذ الدكتور موسى ربابعة / نائبا للرئيس
- الأستاذ الدكتور أمجد الناصر/ عميدا لكلية العلوم
- الأستاذ الدكتور محمد العناقرة/ عميدا لكلية الآداب
- الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان/ عميدا لكلية الأعمال
- الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين/ عميدا لكلية التربية
- الأستاذ الدكتور موفق العتوم/ عميدا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
- الأستاذ الدكتور محمد خلف ذيابات/ عميدا لكلية التربية الرياضية
- الأستاذ الدكتور محمد طلافحة/ عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
- الاستاذ الدكتور يوسف عبيدات/ عميدا لكلية القانون
- الأستاذ الدكتور علي الربيعات/ عميدا لكلية الفنون الجميلة
- الأستاذ الدكتور مصطفى النداف/ عميدا لكلية الآثار والأنثروبولوجيا
- الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة/ عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
- الأستاذ الدكتور أكرم رواشدة/ عميدا لكلية السياحة والفنادق
- الدكتور أمجد القاضي/ قائما بأعمال عميد كلية الإعلام
- الأستاذ الدكتورة منار اللوما /عميدا لكلية الطب 
- الأستاذ الدكتورة فاديا مياس / عميدا لكلية الصيدلة
- الأستاذ الدكتور محمد الزبيدي/ عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا
-   الأستاذ الدكتور معتصم شطناوي/ عميدا لشؤون الطلبة

 




 

 


 

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