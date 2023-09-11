إجراءات حكومية صارمة تدخل حيز التنفيذ الليلة .. تعرف عليها

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يدخل القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء >



وتترقب أوساط صحفية وحقوقية وشعبية في الأردن دخول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ بعد مصادقة جلالة الملك عليه.



وتباينت آراء الاردنيون حول المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي يعتبره كثيرون تقييدا للحريات ، ويرى اخرون انه سيضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في الاردن .



وبحسب الحكومة جاءت الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإلكترونية، نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.



وتأتي الأسباب الموجبة "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".



فيما يتضمن القانون المعدل لقانون السير تغليظاً للمخالفات والعقوبات بحق مرتكبي مخالفات السير وخاصة الخطرة منها.



ووفق الحكومة جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

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