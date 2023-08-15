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الثلاثاء، 15-08-2023 02:27 م

اعتماد برنامج الأشعة التداخلية بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الإخباري- اعتمد المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الصحة العرب برنامج الأشعة التداخلية بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، لغايات تدريب أطباء الاختصاص في قسم الأشعة التداخلية، لمدة 6 سنوات بواقع 4 متدربين.

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وأكد مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، أن الاعتمادية إنجاز جديد يسجل على مستوى الوطن العربي للمستشفى، كمركز تدريب لأطباء الزمالة في الأشعة التداخلية على مستوى الوطن العربي للحصول على البورد العربي.


بدوره، بيّن مدير الدائرة الطبية الدكتور عاصم القضاة، أن هذا الإنجاز تحقق بتضافر جهود الجميع في المستشفى، مبيناً أن توفر أطباء الاختصاص والأجهزة الحديثة ساهم في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وتوفير فرص تدريبية للأطباء، وتقديم الخبرات لهم تحت مظلة المجلس العربي بحسب اللائحة التنظيمية للشؤون الأكاديمية.


وأعرب رئيس قسم الأشعة التداخلية والطب النووي أستاذ الأشعة التداخلية الدكتور مأمون العمري، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي جاء بعد الجهد الكبير والعمل بروح الفريق الواحد خلال السنوات السابقة ودعم إدارة المستشفى لتوفير البيئة المناسبة للعمل.


ويعمل في قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى 5 استشاريين في هذا المجال، ثلاثة منهم برتبة أستاذ بروفيسور وجميعهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية من مراكز التدريب في كل من الولايات المتحدة الأميركية واستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا وجميعهم أساتذة في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

 




 

 


 

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