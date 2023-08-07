شكاوى من اغلاق فتحة التفاف طريق النعيمة - الرمثا والمفرق – صور

الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بإغلاق فتحة التفاف على جسر الرابط بين اربد والمفرق والرمثا، وتحديداً الطريق المؤدي إلى المفرق والرمثا ومستشفى الملك المؤسس للقادمين من قرية النعيمة في محافظة إربد بحواجز اسمنتية دون داع.



وقالوا إن القادمين من قرية النعيمة باتجاه الرمثا والمفرق يجبرون على الدخول لمسار خط عمان والالتفاف من مسافة بعيدة، الأمر الذي يسبب ازدحاما مرورياً قد يسبب حوادث، تحديداً عند جامعة جدار .

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وأضافوا أن إغلاق المنفذ في منطقة تداخل سير تفاجئ السائق وتربك الحركة المرورية.



ودعوا الأشغال إلى إزالة هذه الحواجز وإعادة فتح المنفذ، خاصة أنه لم يجري أي صيانة أو أعمال تعبيد على الطريق مطلقاً.









