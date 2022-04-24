الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الأحد، 24-04-2022 09:56 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن وصول عدد طلبات إشعار العاملين المقدمة عبر خدمة اشمل نفسك إلى نحو (7200) طلب منذ إطلاق الخدمة في شهر تشرين أول من العام 2020 حتى تاريخه.

وأكدت المؤسسة استمرارها باستقبال طلبات إشعار من العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر خدمة (اشمل نفسك) المتوفرة على موقعها الإلكتروني، وذلك لتمكين المؤسسة من شمولهم، مضيفةً أن هذه الخدمة تسمح للعامل التقدم بطلب إشعار لشموله بالضمان الاجتماعي في حال لم تقم جهة عمله بشموله عن فترة عمله أو على أساس أجره الحقيقي الذي يتقاضاه.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة اشمل نفسك متوفرة على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo تحت قائمة الخدمات الإلكترونية، أو الدخول مباشرةً للخدمة من خلال الرابط التالي: (https://eservices.ssc.gov.jo/external/IncludeYourself).

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