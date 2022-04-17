مخالفات عمالية في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات تزامنا مع رمضان

الوكيل الإخباري - كشفت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، أن قطاع الحلويات والمطاعم الشعبية يشهد العديد من المخالفات العمالية بحق العاملين فيه، سيما مع عمل القطاع بكامل طاقته خلال شهر رمضان المبارك .

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وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، إن النقابة رصدت مخالفات عمالية واسعة في القطاع، تتعلق بالأجور وساعات العمل واحتساب بدل العمل الإضافي، وسائر الحقوق العمالية، مضيفا أن ضغط العمل في الشهر الفضيل رتب أعباءً إضافية على العاملين دون الحفاظ على حقوقهم المكفولة بموجب القانون، ومشيرا إلى أن القطاع يضم عشرات الآلاف من العمال الأردنيين والوافدين.



وطالب أبو مرجوب، وزارة العمل بتعزيز الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على منشآت القطاع، وضبط المخالفات التي تتعلق بـ " بيئة العمل وحقوق العمال"، داعيا أصحاب المنشآت إلى إحترام حقوق العاملين وعدم المساس بها، والالتزام بساعات العمل المقررة مع مراعاة دوام الشهر الفضيل وطبيعة العمل فيه.



" المطاعم الشعبية ومطاعم الحلويات تعمل قبل الإفطار وبعده، ومنها من يعمل حتى ساعات السحور "، بحسب أبو مرجوب الذي أشار إلى أن، أصحاب عمل لا يدفعون بدل عمل إضافي للعمال عندما يعملون أكثر من 8 ساعات، مؤكدا أن استدامة العمل يجب أن لا تكون على حساب حقوق العمال.



وشدد أبو مرجوب، على ضرورة أن يقوم العامل الذي يتعرض إلى أي انتهاك يتعلق بحقوقه؛ بتسجيل شكوى لدى وزارة العمل عبر القنوات التي توفرها، وعدم السماح بالتجاوز على الحقوق التي كفلها قانون العمل.

