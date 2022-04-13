الأربعاء 13-04-2022
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وزير العمل يبحث سبل تطوير مهارات العاملين في قطاع التجزئة

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الأربعاء، 13-04-2022 06:11 م

وزير العمل يبحث سبل تطوير مهارات العاملين في قطاع التجزئة

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الوكيل الاخباري -  بحث وزير العمل، نايف استيتية، ومستثمرون في قطاع تجارة التجزئة، اليوم الأربعاء، سبل تطوير مهارات العاملين في القطاع وآليات إنشاء أو تخصيص معهد لتدريب العاملين وتأهيلهم.

وشدد الوزير، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ومستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديدا قطاع تجارة التجزئة لأهميته، مؤكدا أهمية إنشاء معهد متخصص بتدريب وتأهيل العاملين في قطاع تجارة التجزئة في مختلف القطاعات والعمليات اللوجستية المرتبطة به وصولا إلى ريادة التدريب في المجال.

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