اعلان صادر عن وزارة الخارجية

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء ٧١ مواطناً أردنياً من قطاع غزة مساء يوم أمس، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه قد تم تأمين نقل ٣٠ مواطناً أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة مشكورة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت اليوم إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع، وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتخذت الاجراءات اللازمة لاستقبالهم وتقديم المساعدة والرعاية الطبية اللازمة، ونقلت من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف بأن ٤١ شخصاً آخراً من الذين تم إجلاؤهم قد تم تأمين نقلهم إلى القاهرة، حيث يجري العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.

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