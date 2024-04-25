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الخميس، 25-04-2024 12:16 م

اعلان هام صادر عن الضمان الإجتماعي

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الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن صدور قرار مجلس التأمينات والمتضمن السماح للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص بتسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة التي تم تعليقها بشكل كلي أو جزئي خلال تطبيق أوامر الدفاع أثناء جائحة كورونا.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم أو ورثتهم المستحقين التقدم بطلب انتساب اختياري تكميلي وتسديد تلك الاشتراكات المستحقة والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الانتساب لاغياً.

وأكدت المؤسسة أن هذا القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تم تسوية حقوقه التأمينية باستحقاق أي من أنواع الرواتب التقاعدية أو قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي لتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان وتحقيق استفادتهم بالشمول بالضمان عن كامل فترات عملهم باعتبار أن النظام التأميني قائم على الحماية الاجتماعية إضافة إلى توسعة الشرائح المشمولة بإلغاء التعليق وبأثر رجعي والعودة إلى الشمول الكامل.

 




 

 


 

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