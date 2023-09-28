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الخميس، 28-09-2023 11:51 م

اعلان هام صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية للطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي بالدينار الأردني في جميع تخصصات برنامج البكالوريوس وللطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي بالدينار الأردني (التجسير) في جميع تخصصات برنامج البكالوريوس والمرشحين للقبول (بتخصص دكتور في الطب) لمرحلة البكالوريوس ضمن الدفعة الأولى الذين استلموا رسائل (SMS) تفيد بقبولهم من الجامعة واستكمال عملية الدفع الإلكتروني والحصول على الرقم الجامعي وذلك على الفصل الدراسي الأول 2023-2024 وحتى نهاية دوام الأحد الموافق 1 تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وبينت الجامعة أن خطوات استكمال إجراءات القبول الإلكتروني هي:

1- يتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة كاملةً لدى أي فرع من فروع البنوك العاملة في الأردن التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) خلال 24 ساعة من تقديم الطلب باستخدام رقمه الوطني وإلا يعتبر طلبه لاغياً.

2- ستصل للطالب (3) ثلاث رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف المعتمد للطالب أثناء استكمال القبول.

• الرسالة الأولى (SMS) : تتضمن قيمة الرسوم الدراسية المطلوب دفعها من قبل الطالب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم.

• الرسالة الثانية (SMS) : تتضمن الرقم الجامعي للطالب وكلمة السر، وكذلك البريد الإلكتروني للطالب وكلمة السر له.

• الرسالة الثالثة (SMS) : تتضمن مواعيد الحضور إلى الجامعة / الكلية للتقدم لامتحانات المستوى فقط.

ودعت الطلبة الجدد إلى عدم مراجعة الجامعة "أقسام التسجيل" لتسليم كشف الثانوية أو الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب، حيث إن جميع البيانات الخاصة بالطلبة متوفرة لدى الجامعة.

 




 

 


 

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