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السبت، 04-06-2022 12:28 م

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 35 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات على أن متابعة المؤسسة لا زالت جارية منذ ورود معلومات تتعلق بحالات تعاني من أعراض تسمم مساء أمس في جرش، وذلك للوقوف على أي مستجدات حول مصدر البكتيريا التي تسببت بالتسمم وبالتنسيق مع مديرية صحة جرش.

وأوضح مهيدات، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة توجهت على الفور إلى منطقة سوف وأجرت مسحا شاملا للمنشآت الغذائية ضمن منطقة التسمم بما فيها المطاعم وأغلقت مطعمين احترازيا.

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واضاف أنه تم احترازيا سحب عينات واسعة من المواد الغذائية المتداولة هناك وكذلك من الوجبات المعدة في المطاعم ومدخلات انتاجها لغايات تحليلها مخبريا في مختبرات المؤسسة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك وخلوها من أي مخاطر من المحتمل أن تكون السبب وراء التسمم وسيتم الإعلان عن نتائج التحاليل المخبرية فور ظهورها.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000


 




 

 


 

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