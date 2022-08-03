افتتاح الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في أريحا

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة خالد الحنيفات ونظيره الفلسطيني رياض عطاري، اليوم الأربعاء، بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.

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وقال حنيفات إن افتتاح الشركة يترجم الأخوة الأردنية الفلسطينية وتوجيهات القيادة الهاشمية بدعم المزارع الفلسطيني وصمود الفلسطينيين على ترابهم.



وتابع: "خطة افتتاح الشركة استكمال للخطوة الأولى التي بدأت قبل 4 أشهر في عمان من خلال افتتاح الفرع الرئيسي للشركة".



وكان الحنيفات وعطاري، افتتح في نيسان الماضي المبنى الرئيسي للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية Jbaco في العاصمة عمّان.