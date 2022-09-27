افتتاح المبنى الإضافي في مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات بالاغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية تربية الأغوار الجنوبية، اليوم الثلاثاء، المبنى الإضافي في مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات والذي أنشىء بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مشروع Start Up Activity-USAIDSKEP) .



وحضر الفعاليات مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة نعمات الطراونة، ورئيس بلدية الأغوار الجنوبية يوسف البوات ورئيس المجلس التربوي وعدد من أعضاء شبكة مدارس الصافي الوسط وأهالي الطلبة والمجتمع المحلي.

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