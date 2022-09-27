الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

وفاة حدث في عمان نتيجة العبث بسلاح ناري

الغرايبة يبحث مع مسؤول أوروبي عددا من قضايا حقوق الإنسان

افتتاح المبنى الإضافي في مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات بالاغوار الجنوبية

البدء بأعمال صيانة طريق البحر الميت - الموجب

ورشة حول فن صناعة السيراميك في ثقافة الكرك

القبول الموحد : اقل معدل قبل في تخصص الطب 94.95% ومعدل 96.45% لطب الأسنان

أمر ملكي سعودي بتكليف الأمير محمد بن سلمان بتولي رئاسة مجلس الوزراء

التعليم العالي : 25 ألف طالب لم يتم ترشيحهم في القبول الموحد

الجبور يلتقي مدراء الدور الايوائية الحكومية في وزارة التنمية

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

الثلاثاء، 27-09-2022 10:32 م

افتتاح المبنى الإضافي في مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات بالاغوار الجنوبية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية تربية الأغوار الجنوبية، اليوم الثلاثاء، المبنى الإضافي في مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات والذي أنشىء بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مشروع Start Up Activity-USAIDSKEP) .

وحضر الفعاليات مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة نعمات الطراونة، ورئيس بلدية الأغوار الجنوبية يوسف البوات ورئيس المجلس التربوي وعدد من أعضاء شبكة مدارس الصافي الوسط وأهالي الطلبة والمجتمع المحلي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

وفاة حدث في عمان نتيجة العبث بسلاح ناري

wwww

الغرايبة يبحث مع مسؤول أوروبي عددا من قضايا حقوق الإنسان

9202225222945848219954

البدء بأعمال صيانة طريق البحر الميت - الموجب

9202225211942434126509

ورشة حول فن صناعة السيراميك في ثقافة الكرك

9202213124952538028670

القبول الموحد : اقل معدل قبل في تخصص الطب 94.95% ومعدل 96.45% لطب الأسنان

7bbfe74e-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية

التعليم العالي : 25 ألف طالب لم يتم ترشيحهم في القبول الموحد

أخبار متعلقة
eeee

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

63183d7341211

إعفاء متدربين في مؤسسة التدريب المهني من بدل خدمات التدريب

920225112616843522417

سلطة البترا : الحملة ضد المخالفات في الموقع الأثري مستمرة