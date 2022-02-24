افتتاح الموسم الثقافي لنادي سنابل اليرموك

الوكيل الاخباري - اقام نادي سنابل اليرموك – جمعية خريجي جامعة اليرموك –مساء الاربعاء في مقرة بمنطقة خلدا بعمان،اولى نشاطاته الثقافية لهذا العام بمحاضرة قيمة لمعالي الدكتور فايز السعودي وزير التربية والتعليم الاسبق تحت عنوان (الصدارة في التعليم ،واقع وطموح) حيث قدم السعودي خلاصة خبراته التربوية كوزير للتربية ومربي لسنوات طويلة في تشخيص واقع التربية والتعليم في الاردن وكيفية الارتقاء به بعد ان كان النظام التربوي الاردني مضربا للمثل في فترات سابقة ،وقال ان من اسباب عدم اصلاح النظام التربوي لمواكبة العصرعدد من التحديات منها عدم الاهتمام بتحديد اولويات الاصلاح في التعليم والنظرة الضيقة والجزئية لاصلاح التعليم والنزعة الفردية في اصلاح التعليم وضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية باصلاحه اضافة الى غياب السياسات المؤثرة باصلاح التعليم . وبين السعودي ان من بين الاولويات لاصلاح التعليم بالاردن هو الاعتناء بالموارد البشرية العاملة بالتعليم واهمها المعلم الذي يعتبر العنصر الاساسي بالعملية التعليمية وحسن اختيار الراغبين منهم بالعمل التعليمي وزيادة دخلهم مما يغنيهم عن البحث عن اعمال اضافية لزيادة الدخل والتفرغ للتحضير لفائدة طلبتهم ، اضافة الى الاعتناء بالمناهج وتطويرها بما يتناسب والمجتمع الاردني وخصوصية كل منطقة من مناطقه وربط المنهاج بالمجتمع.

اضافة اعلان

كما دعا الى اصلاح البيئات التعليمية وربطها مع بعضها البعض بحيث يكون للبيت والمجتمع ووسائل الاعلام والمدرسة ادوار اكبر في تشكيل البنية الفكرية للطالب،اضافة الى رصد المبالغ الكافية لتحسين البنية التحتية للمدارس والمرافق التعليمية واعادة النظر بالقوانين الخاصة بالتعليم،وخلص الى القول ان اصلاح التعليم يحتاج الى ارادة وطنية باعلى المستويات لتحقيقها.

حضر اللقاء عدد من اعضاء النادي وضيوفهم ودار حوار معمق حول ما طرحه الدكتور السعودي خاصة وان كثير من الحضور هم من التربويين الخبراء مما ساهم باثراء اللقاء.



ويذكر ان هذا هو النشاط الثقافي الاول الذي يقيمه النادي هذا العام بتنظيم من اللجنة الثقافية واداره باقتدار الزميل ايمن البركات الناطق الاعلامي السابق لوزارة التربية وقدمت له الزميلة ريما البخيت عضو الهيئة الادارية للنادي والتربوية السابقة ، وقال الزميل زيد الحموري رئيس النادي ان مقر النادي سيشهد كل اربعاء نشاطا متنوعا للاعضاء وضيوفهم مما يسهم بتحقيق الغاية من انشائه .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





