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الإثنين، 14-02-2022 10:03 م

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة، الدكتور عامر سلمان، حرص الجامعة على توفير التسهيلات أمام الطلبة الراغبين بالالتحاق للدراسة فيها، منوها إلى أن المنح الدراسية التي توفرها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة التعليم العالي للطلبة الناجحين في الثانوية من مختلف المحافظات كفيلة بمساعدتهم على تحدي الظروف الاقتصادية التي تعيق التحاقهم بالجامعة.

ودعا الدكتور سلمان في تصريح صحفي اليوم الاثنين الطلبة إلى وضع الجامعة الأردنية في العقبة كخيار متقدم عند تقدمهم بطلبات الدراسة، لافتاً إلى قرار مجلس التعليم العالي بالسماح للجامعة، بقبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة، وضمن الحدود الدنيا للمعدلات المعتمدة للتخصصات بحسب سنة الشهادة، قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس.

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