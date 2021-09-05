افتتاح الموسم العلمي 46 بكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

الوكيل الاخباري - افتتح اليوم الأحد، الموسم العلمي السنوي السادس والأربعين، الذي تنظمه مديرية الإفتاء العسكري بعنوان "منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات والكوارث والأوبئة - كورونا أنموذجاً) في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن علي الدومي.



وقال مفتي القوات المسلحة الأردنية العميد الدكتور ماجد الدراوشة: "إن ما يميز هذا الموسم تناوله موضوع جائحة كورونا هذا الوباء الخطير الذي أقلق العالم أجمع، وظهر موقف الشريعة الإسلامية في التصدي لهذا الوباء" .

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