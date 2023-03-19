الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

ورشة تدريبية عن التسويق الرقمي بجرش

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

افتتاح اليوم العلمي لكلية القانون في آل البيت

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات

افتتاح فعاليات اليوم الوظيفي التقني في الأردنية

تخريج المشاركين بالبرنامج للعمل في القطاع السياحي في مأدبا

تخريج المشاركين في برنامج مهارتك

اليرموك تبحث التعاون مع السودان وجامعة بون راين سيغ الألمانية

نفي التوجه لصدور عفو عام عن مخالفات السير في الاردن

التربية : تحقيق بشأن فيديو مشاجرة الطالبات بعمان

الأحد، 19-03-2023 09:48 م

افتتاح اليوم العلمي لكلية القانون في آل البيت

3202312195149707860251


 الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، اليوم العلمي لكلية القانون في الجامعة.

وقال الضمور إن الجامعة شهدت نقلة في إنتاجها البحثي والعلمي، لافتا إلى أنها تعمل بجد في سبيل تحقيق كلياتها معايير ومتطلبات الجودة والاعتمادات الدولية.

وأضاف أن هذا اليوم العلمي يأتي لتعزيز الفهم لعدد من القضايا القانونية، وتوسيع المدارك حولها لينعكس إيجاباً على الطلبة وتطوير إمكاناتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eee

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات

3202318114359882509268

افتتاح فعاليات اليوم الوظيفي التقني في الأردنية