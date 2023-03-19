افتتاح اليوم العلمي لكلية القانون في آل البيت

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، اليوم العلمي لكلية القانون في الجامعة.



وقال الضمور إن الجامعة شهدت نقلة في إنتاجها البحثي والعلمي، لافتا إلى أنها تعمل بجد في سبيل تحقيق كلياتها معايير ومتطلبات الجودة والاعتمادات الدولية.



وأضاف أن هذا اليوم العلمي يأتي لتعزيز الفهم لعدد من القضايا القانونية، وتوسيع المدارك حولها لينعكس إيجاباً على الطلبة وتطوير إمكاناتهم.

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