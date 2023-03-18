افتتاح تقاطع الإرسال كاملا يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الاشغال العامة والإسكان، إنه سيتم الإنتهاء من أعمال مشروع ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز /الارسال كافة يوم الاثنين المقبل.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم السبت، أنه سيتم افتتاح النفق الذي يربط شارع القدس بطريق ابو بكر الصديق بالاتجاهين وافتتاح التقاطع بشكل كامل امام حركة السير اعتبارا من يوم الاثنين.



وشددت على أن المشروع حظي بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن والذي اجرى عدة جولات ميدانية تفقدية له، جرى خلالها الايعاز لمن يلزم بانجاز الاعمال وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا وبالسرعة الممكنة.

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