الأحد 2025-06-01 02:41 م
 

مقتل شخصين واعتقال المئات في باريس بعد نهائي الأبطال .. تفاصيل

الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص
الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص
 
الأحد، 01-06-2025 01:14 م
الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص خلال الاحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.اضافة اعلان


وانطلقت احتفالات صاخبة في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية وضواحيها مساء السبت بعد أن سحق سان جيرمان منافسه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-صفر ليحقق أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، لكن المناوشات اللاحقة مع الشرطة كادت أن تلقي بظلالها على الاحتفالات.

وكانت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية حتى صباح اليوم تشير إلى اعتقال 559 شخصاً، من بينهم 491 في باريس، مما أدى إلى وضع 320 شخصاً رهن الاحتجاز لدى الشرطة، 254 منهم في العاصمة.

وشهد شارع الشانزليزيه تحطيم مواقف للحافلات وإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو الحشود المتزايدة، مع نزول آلاف من المشجعين إلى الشارع الذي يضم عدداً كبيراً من المتاجر.

وأفادت وزارة الداخلية عن اندلاع مئات الحرائق، بما في ذلك احتراق أكثر من 200 سيارة. وأُصيب نحو 22 من أفراد قوات الأمن وسبعة من رجال الإطفاء.

سكاي نيوز
 
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